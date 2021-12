Numa situação várias vezes vista em clássicos, Gonçalo Ramos e Otávio ‘pegaram-se’ à passagem do minuto 61. O capitão do FC Porto demorou um pouco mais a retirar uma bola do campo, isto numa altura em que estavam duas no terreno de jogo, e Gonçalo Ramos respondeu com um pequeno empurrão. O caso foi rapidamente controlado pelo árbitro Hugo Miguel.