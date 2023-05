Plataforma visada pela ASAE está a vender bilhetes para o Sporting-Benfica a partir de 280 euros

Quando falta precisamente uma semana para o dérbi entre Sporting e Benfica, apenas os leões têm bilhetes à venda para o jogo de Alvalade do próximo domingo (20H30): os verde e brancos colocaram os ingressos à venda para os sócios na passada terça-feira, ao passo que o Benfica fará o mesmo na próxima terça, a partir das 10 horas (águias irão vender com o preço único de 31 euros). Ainda assim, o portal Viagogo já tem entradas à venda para o jogo disponíveis a partir de... 280 euros.Aquela plataforma de revenda de bilhetes - sobre a qual, segundo a TVI, já recaiu um elevado número de queixas o que levou a ASAE a pedir, inclusivamente, ao Ministério Público o encerramento do site da empresa em Portugal - apresenta ingressos com preços até 473 euros, indicando igualmente que já foi vendida uma entrada a 1.184 euros para o dérbi.Recorde-se que, nesta fase de venda, os bilhetes para o 'dérbi dos dérbis' disponibilizados pelo Sporting terão um preço compreendido entre 20 e 50 euros. Desde logo, os ingressos mais baratos destinam-se aos setores do Estádio José Alvalade com categoria 7 (Superior B), enquanto na Superior A terá o custo de 25 €, um valor que acresce consoante as zonas do estádio, neste caso para Lateral B (30 €), Central B (35 €), Central B1 e B2 e Lateral A (40 €), Central A4, A5, A24 e A25 (45 €) e , por fim, Central A1, A2, A3, A26, A27 e A28 (50 €). Já os encarnados informam que é a feita, a partir de terça-feira, a "abertura do lote de bilhetes exclusivo a Sócios do SL Benfica detentores de RED PASS com assiduidade nos 16 jogos na Liga Bwin" referentes à presente temporada.