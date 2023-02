Portimonense-Marítimo adiado para as 18 horas de sábado

O jogo Portimonense-Marítimo, inicialmente marcado para as 15h30 deste sábado, vai ser adiado para mais tarde, para as 18 horas. Tudo devido à chegada tardia dos madeirenses ao Algarve, por via do enorme atraso na saída do Aeroporto Cristiano Ronaldo: 8 horas depois da hora inicialmente prevista, face ao vento forte que condicionou a operação aérea nesta sexta-feira.

Os madeirenses descolaram pelas 19 horas para Lisboa, rumando depois ao Algarve de autocarro, chegando ao hotel já de madrugada. Com a equipa estarão cerca de 200 adeptos nas bancadas do estádio.

Entretanto, a Liga já confirmou, em comunicado, a alteração do horário da partida. "A 21.ª jornada da Liga Portugal bwin sofreu alteração no seu horário, com a mudança de hora do Portimonense-Marítimo. O jogo que estava agendado para as 15h30 de 18 de fevereiro (sábado), passa a ter apito inicial marcado para as 18h", pode ler-se.



[notícia atualizada às 19:29]