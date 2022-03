Presidente da APCVD: «Em janeiro e fevereiro tivemos cerca de 40 medidas de interdição por pirotecnia»

Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), procurou explicar o que terá levado os Grupos Organizados de Adeptos de Sporting e Benfica a utilizar engenhos pirotécnicos nos jogos com FC Porto e Portimonense, respetivamente, o que levou à interrupção dos mesmos."[Casos] podem criar de alguma forma fenómenos de imitação e influenciar que venham a acontecer outros casos. Numa análise aos principais incidentes verificados em provas UEFA na primeira metade desta época desportiva já se indicava aumento dos riscos de segurança relativos à deslocação transnacional dos Grupos Organizados de Adeptos. Estes riscos resultam em estados de euforia pelo regresso destes grupos às competições ou ainda à forma de protesto as limitações e restrições sanitárias impostas aos adeptos, tendo por objetivo assinalar de forma marcante o seu regresso aos espetáculos desportivos, após o afastamento ditado pela pandemia da Covid-19", frisou, em declarações à Antena 1.E prosseguiu: "O que fazem normalmente, através da pirotecnia ou até mesmo, no caso de alguns grupos internacionais que nos visitaram, com confrontação física de adversários, como facilmente nos recordaremos de alguns episódios recentes para as competições europeias. Tudo isto tem a possibilidade de gerar fenómenos de simpatia e influenciar que alguns comportamentos sejam reproduzidos a nível nacional."Rodrigo Cavaleiro esclareceu depois o que está em causa para os adeptos já identificados nas duas ocorrências. "Nas duas situações temos 7 pessoas identificadas por uso ou posse de artefactos pirotécnicos, a quem será aplicada a medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos, ou seja, ficarão a aguardar o final do respetivo processo impedidos de ir a recintos desportivos. Finalizado o processo estarão sujeitos a uma coima entre mil e 10 mil euros e interdição até 24 meses de acordo com a legislação em vigor", vincou.O presidente da APCVD defendeu ainda serem necessárias alterações para agravar a moldura penal e recorreu a números para comprovar a atuação feita por parte das autoridades."Mais do que a legislação é a aplicação que é feita dela. Posso dizer, por exemplo, porque a pirotecnia tem sido uma das razões que mais tem levado à medida de interdição, só em janeiro e fevereiro tivemos cerca de 40 medidas de interdição aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, o que significa que só nestes dois meses é um número superior às medidas de interdição administrativas aplicadas entre 2010 e 2018. Ainda assim, considero que há espaço para se rever a legislação até ao abrigo do que são as boas práticas internacionais".