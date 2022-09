Presidente do IPDJ e o incidente no Estoril-FC Porto: «É um comportamento reprovável»

À margem da apresentação da Semana Europeia do Desporto, Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, reprovou o comportamento de alguns adeptos do Estoril para com um apoiante do FC Porto, com a filha ao colo, no jogo de sábado entre as duas equipas."Sobre isso preferia não comentar, porque já foi reprovado socialmente pelo Secretário de Estado e pelos clubes. Qualquer pessoa de bom senso, e o presidente do do Instituto Português do Desporto e Juventude não foge a essa matriz de apreciação, sabe que um comportamento desviante, que leva uma criança a abandonar um estádio ao colo do pai, é reprovável e ponto final. Não tem mais discussão. As autoridades estão a atuar e as coisas vão ser esclarecidas. Julgo que, aqueles que o tiverem de ser, serão penalizados", frisou.