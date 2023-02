Presidentes da Liga juntos em Coimbra

Já arrancou a X Cimeira de presidentes da Liga, reunião que está a decorrer na manhã desta terça-feira, em Coimbra. Os trabalhos iniciaram sem a presença de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que ainda não chegou ao Convento São Francisco, local do evento, ao contrário de Rui Costa, Frederico Varandas e António Salvador, que já estão sentados para discutir, entre outros assuntos, a Centralização dos Direitos Audiovisuais e o Plano Estratégico para os próximos quatro anos. Também os representantes do P. Ferreira estão atrasados, mas, ao que tudo indica, vão marcar presença nesta reunião.O último encontro de líderes dos 36 clubes do futebol profissional do futebol português decorreu há cerca de três meses e meio, no Porto.