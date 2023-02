Presidentes de Marítimo e FC Porto lado a lado na tribuna

Pinto da Costa e Rui Fontes, presidentes de FC Porto e Marítimo, respetivamente, assistiram lado a lado ao duelo de ontem, na tribuna do Estádio do Marítimo, comprovando as boas relações institucionais que vigoram nesta fase entre as duas formações.

A acompanhar o presidente portista estiveram também Vítor Baía e Fernando Gomes, administradores da SAD, bem como Lourenço Pinto, presidente da mesa da Assembleia-Geral.

Do lado do Marítimo, José Augusto Araújo , presidente da Assembleia Geral, também esteve na tribuna, além José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia da Madeira.