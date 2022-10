Presidentes distantes no clássico

Rui Costa, presidente do Benfica, assistiu ao clássico na tribuna presidencial do Dragão, mas longe de Pinto da Costa. Quem ficou junto ao líder dos dragões foi Pedro Proença, líder da Liga Portugal, que marcou presença no clássico.O Benfica divulgou nas redes sociais imagens da festa no balneário do Dragão – que, ao contrário do normal, não foi decorado com as cores das águias –, com o presidente Rui Costa eufórico a cantar o hino do clube em conjunto com os jogadores. Gonçalo Ramos, Florentino e António Silva (todos formados nas águias) foram dos mais efusivos, bem como Rafa, autor do golo decisivo.Vários jogadores mostraram-se satisfeitos no Instagram. "Um sentimento especial de jogar este jogo com estas cores e poder ajudar a equipa. Valeu a pena todo o esforço para estar de volta", escreveu Neres na legenda ao vídeo do lance do golo. Já Enzo escreveu que "se o Benfica ganha tudo está em ordem", enquanto António Silva salientou a "atitude e humildade" da equipa.