Processo de inquérito ao FC Porto-Benfica foi arquivado

O Conselho de Disciplina arquivou o processo de inquérito que tinha aberto ao clássico entre FC Porto e Benfica, da 10.ª jornada da Liga Bwin, disputado no Estádio do Dragão. O órgão tinha anunciado aguardar esclarecimentos sobre o encontro, relacionados com questões de segurança, pelo que a decisão agora conhecida demonstra não existiram indícios para avançar para um processo disciplinar aos azuis e brancos, equipa visitada.A este nível, diga-se que o Conselho de Disciplina abriu, isso sim, um processo disciplinar ao Sporting e ao V. Guimarães por factos ocorridos nas receções dos leões ao Casa Pia e dos minhotos ao Boavista, igualmente na 10.ª ronda.