Proença e as curtas intervenções do Benfica no sorteio: «Protesto? De todo. Fui muitíssimo positivo»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, discursou a todos os jornalistas presentes na Gala Kick-Off 2022/23, que hoje deu a conhecer o calendário da Liga Bwin e Liga Sabseg para a nova época desportiva. Em declarações no final da cerimónia, o líder do organismo foi confrontado com os agradecimentos curtos dos representantes do Benfica, nas variadas distinções que receberam ao longo do evento, desde Vlachodimos, Henrique Araújo e Sílvio Cervan, vice-presidente das águias, sempre que chamados a intervir.Questionado sobre um possível protesto dos encarnados, Pedro Proença atirou: "Não, de todo. Vimos uma mensagem bastante positiva. O Benfica foi hoje galardoado com vários prémios. Foi muitíssimo positivo. Há pessoas que têm mais ou menos facilidade em se expressar.""Esta época ficará marcada por esta assinatura, que o futebol não pára. Algumas preocupações que vamos demonstrando, nomeadamente o regresso do público aos estádios e o combate à violência. É fácil recordar aquilo que passou nas duas últimas temporadas, com o público com acesso limitado aos estádios. O futebol não pára. As medidas que vamos querer criar juntamente com o Ministério da Administração Interna. Queremos que o futebol seja um palco positivo, onde as famílias possam voltar aos estádios. Portanto, há projetos em comum e são muito mais as coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. [Futebol não pára] É a assinatura e o que nos vai guiar. O combate ao tempo útil de jogo, à violência, não queremos parar mesmo numa jornada em que teremos um 'break' entre novembro e dezembro.""Eu direi que nós temos um modelo de negócio muito subjacente no desenvolvimento do jovem jogador. Temos capacidade para produzir talento não só português, mas também do jogador estrangeiro que vem para uma liga que é altamente competitiva. Não podemos refutar aquilo que é a nossa realidade, um campeonato alimentador das principais ligas.""Protesto? Não, de todo. Vimos uma mensagem bastante positiva. O Benfica foi hoje galardoado com vários prémios. Foi muitíssimo positivo. Há pessoas que têm mais ou menos facilidade em se expressar.""Queria aproveitar esta oportunidade para sublinhar que iniciaremos [a época desportiva] com um clássico fortíssimo [Sp. Braga-Sporting] e também temos à 3.ª jornada outro clássico [FC Porto-Sporting] que nos fará agarrar [aos ecrãs]. Vamos ter uma época extraordinária", terminou.