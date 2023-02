Proença saúda isenção de IMI nos estádios de Lisboa e Porto

Depois de a Liga se ter mostrado "preocupada" com a possibilidade de começar a ser cobrado o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos recintos desportivos, tendo-se mesmo reunido quarta-feira, no Porto, foi revelado que as Câmaras Municipais de Lisboa e Porto isentam os respetivos estádios desse pagamento. Pedro Proença, presidente do organismo, saúda a medida."Num momento de conjuntura económica difícil para as empresas, famílias e organizações associativas, este é o momento de elogiar os municípios que sabem interpretar estas dificuldades", começou por escrever na sua página de Facebook. "A Liga, que avaliou esta situação em sede de Reunião de Direção, congratula-se com a leitura legal e política feita pelas autarquias que já revelaram não cobrar Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos estádios sediados nos seus municípios. Porto e Lisboa devem ser exemplos a seguir, por permitirem aos clubes respirar de forma financeiramente mais saudável ao invés de agravarem ainda mais uma carga fiscal já de si muito elevada", concluiu.Refira-se que Estádio da Luz (Benfica), Alvalade (Sporting), Pina Manique (Casa Pia) e Restelo (Belenenses) se encontram isentos de pagar IMI, assim como Dragão e Bessa, propriedades de FC Porto e Boavista, respetivamente, por serem "propriedade de pessoas coletivas de utilidade pública".