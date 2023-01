PSP deixa aviso a adeptos que vão assistir ao V. Guimarães-FC Porto no D. Afonso Henriques

O Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública alertou os adeptos que vão assistir ao encontro entre o V. Guimarães e o FC Porto, da 17.ª jornada da Liga, no Estádio D. Afonso Henriques, a "não adotar comportamentos geradores de violência".Na lista das recomendações elencadas em comunicado, a PSP aconselhou ainda os adeptos a deslocarem-se para o Estádio D. Afonso Henrique "com a devida antecedência" e a "evitarem levar objetos de valor", além da "guarda de objetos dentro dos veículos". Ao mesmo tempo, destacou a necessidade dos adeptos "colaborarem e acatarem as indicações dos Assistentes de Recinto Desportivo e as ordens dos Polícias, para melhor conforto e segurança de todos."No âmbito do jogo, a Polícia de Segurança Pública irá implementar restrições temporárias ao trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança, estando previstos condicionamentos nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, com destaque para os seguintes arruamentos: Avenida de Londres; Avenida de S. Gonçalo; Rua Sra. da Conceição; Alameda Dr. Mariano Felgueiras; Alameda Dr. Alfredo Pimenta; Rua Teixeira de Pascoais; Rua José Pinto Rodrigues; Rua da Espinhosa e Praceta Padre Luís Gonzaga Fonseca.