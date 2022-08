PSP deixa conselhos para adeptos que vão assistir ao FC Porto-Sporting

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou esta sexta-feira para o "risco elevado" do FC Porto-Sporting (sábado às 20h30 no Dragão), jogo que contará com um policiamento "adaptado às circunstâncias" de forma a assegurar a ordem pública e garantir a segurança de todos os intervenientes no evento desportivo.As autoridades deixaram algumas sugestões para todos aqueles que se vão deslocar até ao Estádio do Dragão, nomeadamente deslocarem-se com antecedência para o palco do jogo; usarem os transportes públicos; não transportarem objetos proibidos e evitarem comportamentos violentos, acatando as ordens da polícia.A concentração dos adeptos do Sporting deverá ocorrer junto ao Parque de Bonjóia, para posterior acompanhamento até ao estádio.