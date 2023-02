PSP está feliz com planeamento do Sporting-FC Porto: «Temos só dois indivíduos identificados»

A Polícia de Segurança Pública mostrou-se contente com o desenrolar do clássico que opôs Sporting e FC Porto a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."A ação decorreu toda conforme o planeado. Temos só a registar dois indivíduos indentificados – um por posse de pirotecnia e outro por utilização. De resto, decorreu tudo conforme o planeado, sem qualquer tipo de incidentes, porque planeámos bem", referiu o comissário Artur Serafim à Sport TV em jeito balanço de balanço ao jogo grande no Estádio de Alvalade, mencionando a contribuição de "centenas de polícias envolvidos nesta megaoperação"."Há que focar sempre na parte positiva. Por norma, falamos só quando há incidentes, mas há que focar sempre na parte positiva da PSP quando trabalha e planeia de forma a que as pessoas possam vir a um evento desportivo sem qualquer tipo de incidentes", acrescentou ainda.Já sobre a saída dos adeptos do FC Porto que estiveram no recinto, a PSP garantiu que existe uma equipa de spotters que fará todo o acompanhamento da viagem de regresso à Invicta."Vamos acompanhar os autocarros [das claques do FC Porto] até às portagens de Alverca, mas a PSP tem uma equipa de spotters da unidade do FC Porto que irá acompanhar os autocarros até à zona do Norte", disse ainda Serafim.