PSP garante estar "preparada para todos os cenários" no Benfica-FC Porto

O clássico do próximo sábado, entre Benfica e FC Porto, pode decidir as contas do título, mas a PSP garante que, apesar de ser considerado um jogo de alto risco, vai ser acautelado de acordo com as medidas tomadas em todos os eventos da mesma dimensão. Em conferência de imprensa, Artur Serafim, comissário do Comando Metropolitano de Lisboa, começou por aconselhar os adeptos para que cheguem cedo ao Estádio da Luz, de forma a "proceder à entrada de forma calma e atempada".





Um empate é suficiente para que os portistas sejam campeões e os possíveis festejos na cidade de Lisboa são uma preocupação de segurança. O intendente Francisco Alves garantiu que a PSP tem todos os cenários em cima da mesa: "Vamos destacar várias equipas, de várias valências, muito para além do perímetro do estádio e temos acautelados os possíveis pontos sensíveis para festejos [incluindo a Casa do Porto de Lisboa e o Marquês de Pombal]."No entanto, a PSP não revela o número de efetivos envolvidos na operação: "Mais importante que a quantidade de elementos, é que vamos ter unidades espalhadas por toda a cidade, desde a polícia de trânsito, 'spotters' e Unidade Especial da Polícia", esclareceu Francisco Alves, garantindo que os cidadãos poderão prosseguir com as suas vidas, com o menor número de constrangimentos possível.A hipótese de haver adeptos do FC Porto espalhados pelas bancadas do Estádio da Luz, para lá dos 3.250 lugares destinados à equipa adversária, é um cenário para o qual a PSP está preparada: "Sabemos desse fenómeno e admitimos que tal venha a acontecer, mas estamos prontos para responder a qualquer eventualidade. Além disso, e como é hábito, o clube visitado também tem as próprias medidas de prevenção", garantiu o intendende Francisco Alves. Ainda assim, o apelo feito aos adeptos é que "façam a sua parte e que, dentro e fora dos estádio, e que tenham comportamentos adequados e de desportivismo, para que o enfoque esteja sempre dentro das quatro linhas."A operação de segurança começou já esta sexta-feira, com o escolta do autocarro do FC Porto, em todo o percurso até ao hotel, "como acontece com todas as equipas". Quanto aos adeptos que se desloquem para a Lisboa, nomeadamente através da A1, a PSP avança apenas que haverá um acompanhamento por parte dos spotters e de elementos identificados, não esclarecendo se vão ser tomadas medidas especiais para prevenir manifestações nos viadutos.Mesmo que os portistas percam o clássico, podem festejar o título durante a viagem de regresso ao norte, caso o Sporting não vença o Gil Vicente (um duelo que começa às 20h30) e Francisco Alves esclarece que esse cenário também está acautelado pelas forças de policiamento.Como é hábito, o trânsito vai sentir-se nas imediações e acessos ao Estádio da Luz. A PSP informa que a concentração de adeptos portistas, antes do início do jogo, será feita na Avenida dos Condes de Carnide (atrás do Centro Comercial Colombo), o que vai obrigar ao corte dessa via a partir das 14h00 e, previsivelmente, até às 22h00. Também a Avenida do Colégio Militar, a Avenida Marechal Teixeira Rebelo, a Rotunda Cosme Damião e Rua Frei Luís de Granada vão ter muitos constrangimentos, antes, durante e depois do jogo.V.B.