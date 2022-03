Quase 20 mil euros em multas no Boavista-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi da Invicta, de domingo, resultou num total de 18.314 euros aplicado em multas aos dois clubes envolvidos, com o FC Porto a ser sancionado com a maior fatia, de 16.070 euros, enquanto o Boavista terá de pagar 2.244 euros.Os dragões foram multados pelo Conselho de Disciplina da FPF por reinício da partida após o intervalo (2.040 euros), arremesso de tocha com interrupção da partida (5.100 euros) e deflagração de vários engenhos pirotécnicos (8.930 euros).Já os axadrezados vão pagar multas devido a cânticos insultuosos dos seus adeptos (408 euros) e deflagração de vários engenhos pirotécnicos (1.836 euros).