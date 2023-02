Quatro jogos mais sonolentos das principais ligas europeias são portugueses

C?O?M? ?T?A?L?E?N?T?O? ?



Jogos com menos Expected Goals (xG) nas principais Ligas europeias 22/23:



Casa Pia Arouca 0.55

Rio Ave Sta Clara 0.57

Rio Ave Sporting 0.61 < Ontem

Vitória SC Benfica 0.76

Lecce Juventus 0.84

É um facto: há jogos em Portugal que basta utilizar os dedos de uma mão para contar as oportunidades de golo e em que as equipas ficam muito longe de festejar. Segundo dados revelados pela Goalpoint, os quatro jogos com menos golos esperados (xG) são da liga portuguesa. Dá que pensar...Mas, afinal, o que é esta tão famosa métrica dos golos esperados? Em traços muito simples, os xG são a probabilidade de um remate terminar em golo, traduzido num valor entre 0 e 1. Então e como é que se calcula a probabilidade de cada remate terminar no fundo das redes? No início, quando surgiu esta métrica, era algo muito simplista, utilizando apenas a distância, a situação de jogo e o contexto da jogada para calcular o valor, mas mais recentemente, a métrica evoluiu e passou a analisar também variáveis como a visibilidade que o jogador tem para a baliza, a pressão que está a sofrer por parte dos defesas, o posicionamento do guarda-redes, a parte do corpo com que foi efetuado o remate, entre outras, o que tornou este parâmetro estatístico muito mais fiel à realidade.Ou seja, a cada remate efetuado por um jogador, é atribuído uma valor que, no final de cada jogo, é somado para se perceber quantos golos era esperado a equipa marcar. Assim, pode-se pensar que os valores podem ser muito altos, mas e se lhe dissermos que, por exemplo, no jogo de ontem entre Rio Ave e Sporting, os xG do jogo foram apenas de 0,61? É verdade, durante 90 minutos, os jogadores de Luís Freire e Rúben Amorim conseguiram rematar enquadrado com a baliza em apenas duas ocasiões, por Chermitti e Boateng, ficando os rioavistas com 0,37 xG e os leões com 0,25 xG.Este jogo entrou diretamente para o top 5 de jogos com menos golos esperados das principais ligas europeias, ao qual se juntam outros três encontros, também eles do campeonato português: Casa Pia-Arouca (0,55 xG), Rio Ave-Santa Clara (0,57 xG) e V. Guimarães-Benfica (0,76 xG). Só no quinto lugar surge um jogo que não tenha foi disputado em território luso: o Lecce-Juventus, que registou um xG de 0,84.Achava que ficávamos por aqui? É que os números são tão baixos e surpreendentes que se analisarmos apenas as ligas top-5 (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) e Portugal, percebemos que oito dos nove jogos com menos golos esperados são portugueses e espanhóis, o que revela um total adormecimento na Península Ibérica. Já que, para além dos já mencionados anteriormente, juntam-se o Celta-Athletic (0,85 xG), o Mallorca-Sevilha (0,87 xG), o Betis-Athletic (0,88xG) e o Celta-Getafe (0,89 xG).E sabia que o jogo com menos golos esperados da Bundesliga tem quase o dobro do encontro menos xG do nosso campeonato? Sim, o Mainz-Union Berlin, referente à 2.ª jornada e que terminou 0-0, registou um xG de 1,07. A completar o top-5 jogos com menos xG na principal liga alemã estão Mainz-Hertha (1,13 xG), Hertha-Schalke (1,18 xG), Augsburg-Borussia M'Gladbach (1,21 xG) e Frankfurt-Koln (1,25 xG).