«Respeito é o melhor do futebol»: Porro e Grimaldo dão lição de fair-play nas redes sociais

O Sporting bateu este sábado o Benfica, por 2-1, na final da Allianz Cup. Após o apito final do árbitro em Leiria, deram-se vários exemplos de fair-play entre os jogadores das duas equipas, que se cumprimentaram mesmo apesar do desfecho do encontro não ter sido favorável para um dos lados.Este domingo, foi a vez de Pedro Porro e Alejandro Grimaldo, laterais espanhóis de Sporting e Benfica, respetivamente, darem o exemplo. "Respeito é o melhor do futebol", escreveu o defesa dos leões, partilhando uma imagem em que surge a abraçar o compatriota das águias, que prontamente respondeu à publicação: "Obrigado irmão, és um craque!".