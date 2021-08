Revelados os árbitros para a 3.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem divulgou, esta quarta-feira, os árbitros nomeados para os jogos da 3.ª jornada da Liga Bwin. Nuno Almeida apitará o Gil Vicente-Benfica, ao passo que no Sporting-Belenenses SAD será Manuel Oliveira. Ambas as partidas serão disputadas no sábado. Já João Pinheiro será o juiz responsável no Marítimo-FC Porto, agendado para domingo.





Árbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e André Almeida4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Campos4.º árbitro: Rui CostaVAR: Rui OliveiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: António NobreAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Inácio Pereira e Nélson Cunha4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Vasco SantosAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Valter Rufo e Nélson Pereira4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Luciano Maia e Nuno Eiras4.º árbitro: Rui LimaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Hugo SilvaAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Tiago Mota4.º árbitro: João AfonsoVAR: Miguel NogueiraAVAR: José Luzia