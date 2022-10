Revolução no onze do Sporting para o jogo com o Arouca

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Arouca, marcado para as 20h30. Rúben Amorim promove uma revolução na equipa inicial esta noite, mantendo apenas cinco jogadores em comparação com o duelo com o Casa Pia, na 10.ª jornada da Liga Bwin.Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Esgaio, Dário Essugo, Pote, Nazinho, Rochinha, Arthur e Trincão;Franco Israel, St. Juste, Sotiris, Edwards, Nuno Santos, Ugarte, Porro, Marsá e Jovane;Arruabarrena, Tiago Esgaio, Basso, Opoku, Quaresma, Soro, David Simão, Alan Ruiz, Bukia, Antony e Oday Dabbagh;João Válido, Moriaye Sylla, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Yaw Moses, Rafael Mujica, Bogdan Milovanov e Galovic