Roberto Martínez: «A Liga Bwin é, provavelmente, a mais difícil para os árbitros»

Roberto Martínez frisou, em entrevista à Antena 1, que a Liga Bwin é, "provavelmente, a mais difícil para os árbitros", uma vez que estes têm de "fazer e tomar decisões constantemente"."A Liga portuguesa é a sexta [melhor] da Europa, é muito interessante. Acho que é muito competitiva, os jogadores individualmente querem ganhar. Em outras ligas da Europa não há isso. Provavelmente, é a liga mais difícil para os árbitros. O árbitro tem de fazer e tomar decisões constantemente, os jogadores são muito competitivos. É por isso que acho que quando os jogadores saem de Portugal, estão totalmente preparados para jogar em outros balneários e outras ligas. Há quatro equipas que trabalham de forma excelente, Sporting, Sp. Braga, Benfica e FC Porto, equipas vencedoras, que têm muitos anos de êxitos. E depois todas as outras são competitivas, sabem ganhar. Esse é um ponto muito fácil de perceber", começou por dizer o selecionador nacional.E acrescentou, destacando o profissionalismo da arbitragem no nosso país: "Acho que [os árbitros] trabalham de uma forma muito profissional. Vi o que fazem na Cidade do Futebol, o programa, o processo de tomar responsabilidade para criar um bom programa para os nossos árbitros e isso é importante", rematou.