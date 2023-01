Roberto Martínez marca presença em mais um jogo da Liga Bwin

Depois de marcar presença no Sp. Braga-Boavista (sábado) e no dérbi entre Benfica e Sporting (domingo), o novo selecionador nacional Roberto Martínez está presente esta segunda-feira no Estádio António Coimbra da Mota para assistir ao Estoril-Casa Pia, também a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.É o terceiro jogo que assiste presencialmente desde que foi anunciado como sucessor de Fernando Santos no comando técnico de Portugal.