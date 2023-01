Roberto Martínez nas bancadas para assistir ao Sp. Braga-Boavista

Roberto Martínez, o novo selecionador nacional, está no Estádio Municipal de Braga para assistir à partida entre o Sp. Braga e o Boavista, que tem o pontapé de saída marcado para as 20h30.Este será o primeiro jogo da Liga Bwin que contará com o novo timoneiro da Seleção Nacional na bancada. O técnico espanhol foi oficializado no cargo na passada segunda-feira. Na partida desta noite, Roberto Martínez vai ver de perto Ricardo Horta, presença assídua nas últimas convocatórias da Seleção, e também o avançado Vitinha, internacional sub-21.Roberto Martínez está acompanhado por João Vieira Pinto, diretor da FPF.