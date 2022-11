Roger Schmidt e Sérgio Conceição convidados para fórum de elite da UEFA

Roger Schmidt e Sérgio Conceição, treinadores de Benfica e FC Porto respetivamente, foram convidados para participarem no fórum de treinadores de elite da UEFA, agendado para o próximo dia 14, na sede do organismo em Nyon, na Suíça.Recorde-se que a UEFA e os principais treinadores de clubes europeus se reúnem anualmente em Nyon para discussões e partilha de ideias sobre os caminhos do futebol europeu onde surgem várias propostas para análise que o organismo tem em consideração no futuro. Este ano, em cima da mesa, deverão estar temas relacionados com a utilização do videoárbitro ou o novo formato da Champions.