Roger Schmidt eleito melhor treinador dos meses de outubro e novembro da Liga Bwin

Segue invencível e manteve as águias no topo da tabela, com 5 vitórias em 6 jogos. Foi, por isso, o eleito pelos colegas para o Prémio ^ em / na #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/TMKK73j7IK — Liga Portugal (@ligaportugal) December 15, 2022

Roger Schmidt foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor técnico dos meses de outubro e novembro da Liga Bwin.Numa campanha onde as águias ainda seguem invictas, o alemão comandou a equipa a cinco vitórias e um empate, frente ao V. Guimarães logo no início de outubro.Com 38,10% dos votos, Schmidt superou a concorrência de Rúben Amorim, do Sporting, com 14,29%, e de João Aroso, do V. Guimarães, com a mesma percentagem do técnico dos leões.