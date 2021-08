Rui Patrício e o arranque da Liga Bwin: «Espero que não haja polémicas e que se evolua»

Rui Patrício perspetivou esta terça-feira o arranque da Liga Bwin, em declarações à 'Sport TV+', deixando o desejo de que a competição decorra sem polémicas à mistura.





"Vai ser uma liga portuguesa muito forte, como tem sido nos anos anteriores. Espero que com os adeptos de volta ao estádio seja um campeonato muito bom, bem disputado, que não haja polémicas e que se evolua", começou por dizer o guarda-redes, de 33 anos, que admitiu ter brincado com Tiago Pinto pelo facto de apoiarem clubes diferentes na Segunda Circular."Sim, já brincámos algumas vezes [ele, ex-Sporting, e Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, ex-Benfica], mas o mais importante é o trabalho que fazemos aqui", apontou, olhando depois para a Serie A, competição onde se vai estrear com as cores da Roma, equipa orientada por um treinador que Patrício dizer ser "um dos melhores do Mundo"."Tenho a oportunidade de trabalhar com um dos melhores do Mundo [José Mourinho]. A liga italiana é uma grande oportunidade e vou dar o meu melhor para ajudar a Roma. Ambicionamos títulos", enalteceu.