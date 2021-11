Gil Vicente - Arouca, mais uma partida da Liga em que a equipa de arbitragem apresenta no seu equipamento um patrocínio em comum com uma das equipas em campo, o que viola os regulamentos da FIFA sobre a Organização da Arbitragem. pic.twitter.com/oXoW8tH5U7 — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 5, 2021

Rui Pinto deixou uma mensagem nas redes sociais na qual denuncia uma irregularidade no equipamento da equipa de arbitragem do Gil Vicente-Arouca "Gil Vicente - Arouca, mais uma partida da Liga em que a equipa de arbitragem apresenta no seu equipamento um patrocínio em comum com uma das equipas em campo, o que viola os regulamentos da FIFA sobre a Organização da Arbitragem", escreveu o pirata informático, referindo-se ao patrocínio mostrado nos calções da equipa do Gil Vicente, o mesmo que foi usado pela equipa de arbitragem liderada por Hélder Malheiro.