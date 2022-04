Schettine atinge marca histórica ao serviço do Vizela

O Vizela conseguiu um importante triunfo na luta pela permanência na receção ao Arouca, mas a verdade é que o sucesso coletivo da equipa não é o único motivo que Schettine tem para sorrir. Com o bis frente aos arouquenses, o brasileiro atingiu uma marca que o deixa na história do clube.O avançado, de 26 anos, chegou aos oito golos na presente edição da Liga Bwin e igualou assim o melhor registo de um jogador do Vizela, no caso Pita, em 1984/85, numa só edição da 1ª Liga. Para além disso, Schettine cumpriu também o objetivo que havia definido no início da época. O ex-Sp. Braga, por quem está emprestado ao Vizela, disse, em setembro do ano passado, que queria superar a sua melhor marca numa só época, que estava fixada em sete golos pelo Santa Clara em 2018/19. Pois bem, neste momento, o camisola 95 tem já nove golos (um na Taça de Portugal).O bom desempenho de Schettine valeu-lhe elogios de Álvaro Pacheco, que, no final do encontro com o Arouca, definiu o avançado como um "matador nato".