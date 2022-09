Secretário de Estado do Desporto critica incidente de Famalicão: «Criança foi vítima de intolerância implacável»

Este incidente impõe o maior protesto. As entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido.



2/2 pic.twitter.com/XxRaqydID9 — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) September 11, 2022

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto comentou este domingo o incidente que envolveu uma criança no Famalicão-Benfica, obrigada a despir a camisola das águias por se encontrar numa zona afeta a adeptos da equipa da casa. João Paulo Correia foi crítico em relação ao tema."Esta criança foi vítima de intolerância implacável num estádio de futebol por parte de representantes do promotor do jogo. Foi ainda submetida à indignidade de ficar semi-despida para que pudesse continuar a assistir ao jogo. Este incidente impõe o maior protesto. As entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido", pode ler-se numa publicação realizada através do Twitter.