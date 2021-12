Depois do clássico da semana passada, que já teve mais consequências do que a derrota e eliminação do Benfica da Taça, eis que hoje há novo embate entre FC Porto e Benfica, agora para o campeonato nacional. O cenário da semana passada deve ser difícil de repetir, até porque o Benfica terá que dar uma resposta à sua situação atual. Já o FC Porto não irá querer, obviamente, perder pontos na liderança do campeonato pelo que também terá que entrar com toda a força no encontro.Uma Odd Triunfal para ambas as equipas marcarem parece realmente o melhor cenário.Um bom ano a todos!