Seguranças feridos e tiros no final do Benfica-FC Porto

Os ânimos aqueceram cedo e, antes de a bola começar a rolar, um segurança ficou ferido na sequência de confrontos entre adeptos. A confusão não se ficou por aí e durante o encontro uma steward foi encaminhada para o hospital depois de ter sido atingida por uma cadeira, segundo foi possível apurar. Além ter havido pelo menos mais um ferido, outro steward teve um desentendimento com adeptos das águias, conseguindo sanar a situação no início da segunda parte.





Aos confrontos somaram-se potes de fumo e petardos, sendo que ainda se ouviram disparos nas imediações do estádio, no final do desafio, num momento de confrontos entre a polícia e adeptos do Benfica. Também depois de terminar o jogo, um grupo de adeptos gerou o caos com elementos policias numa bancada bastante próxima do relvado. Refira-se que a zona destinada à comunicação social foi atacada, com vários jornalistas a serem insultados.