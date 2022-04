Sérgio Conceição eleito melhor treinador de março na Liga Bwin

Sérgio Conceição foi eleito treinador do mês de março da Liga Bwin.O português do FC Porto liderou a votação, levada a cabo pelos principais técnicos da competição, com 29,63 por cento dos votos, e ultrapassou a concorrência de Rúben Amorim, do Sporting, com 17,78 por cento, e César Peixoto, do Paços de Ferreira, com 16,30.No período em questão, Sérgio Conceição contabilizou três vitórias no mesmo número de jogos, alcançando também o marco de 57 encontros consecutivos sem perder na competição, um recorde absoluto.