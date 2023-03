Sete detidos pela PSP no âmbito do Sp. Braga-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga informou, ontem, ter procedido à detenção de sete adeptos no âmbito da operação de segurança montada para o encontro entre o Sp. Braga e o FC Porto, disputado ao final da tarde do passado domingo, na Pedreira, e que terminou com empate sem golos.

De acordo com comunicado da PSP, foram detidas cinco pessoas entre os 21 e os 29 anos, pelo "crime de participação em rixa". Foram também detidas outras duas pessoas, com 67 e 63 anos, mas por "venda irregular de ingressos" para o desafio. Segundo informou a PSP, foram apreendidos "bilhetes e a quantia de 150 euros em dinheiro".

De realçar que durante o encontro, onde foi registada a maior assistência da época no Municipal de Braga (22.256 espectadores), não se registaram episódios de desacatos nas bancadas. O empate sem golos manteve a distância de dois pontos entre o FC Porto e Sp. Braga na tabela.