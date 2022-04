Silas: «Não sou analista do trabalho de treinadores»

Silas foi uma das estrelas do jogo de sensibilização para o cancro da próstata e, antes de espalhar classe pelo relvado do Campus do Futebol, o ex-jogador e ex-treinador do Sporting comentou a situação da Liga Bwin e não espera grandes alterações na classificação."O FC Porto está muito forte e não estou a vê-los a perder seis pontos em tão poucos jogos. Não diria que já é campeão mas acho que dificilmente vai perder", referiu, fintando a questão sobre o trabalho de Rúben Amorim no comando do Sporting: "Não sou analista do trabalho de treinadores."Em relação à Taça de Portugal, Silas frisa que não é mais importante para o Sporting do que para os dragões. "É para ambos, todos querem chegar ao Jamor e levantar a Taça, o Tondela e o Mafra também sonham com isso. Contudo, acho que o FC Porto, pelo golo de vantagem e por jogar em casa, está mais perto da final", concluiu.