Sónia Carneiro e o Belenenses SAD-Benfica: «Não havia forma de a Liga adiar unilateralmente o jogo»

Sónia Carneiro, ex-diretora executiva da Liga, afirmou na CNN Portugal que, em relação ao Belenenses SAD-Benfica, o organismo aplicou "o que efetivamente o que está no regulamento"."Não havia forma de a Liga adiar unilateralmente o jogo. O que nos parece é que houve uma alteração de procedimentos por parte da autoridade de saúde, territorialmente competente, neste caso julgo que é Vale do Tejo (...) Alguma coisa de estranho se passou para que tenha havido uma alteração de procedimento por parte da autoridade de saúde local. Em termos do que a Liga poderia ter feito, e não podemos dizer que há culpados, era só basicamente magistratura de influência para convencerem os dois clubes a que não fossem a jogo naquela circunstâncias", afirmou.