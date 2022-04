Sp. Braga amarra mais uma pérola: Álvaro Djaló renovou contrato até 2025

Chegou ao Sp. Braga em 2017 e, agora, prolongou a sua ligação ao clube até 2025. Álvaro Djaló, de 22 anos, é mais uma pérola da formação arsenalista e foi amarrado a pensar em voos mais altos, face à excelente temporada que está a realizar na Liga 3, sob as ordens de Artur Jorge no Sp. Braga B."Estou na equipa B e estou focado nela. Mas claro que o meu sonho, como o de qualquer jogador da Cidade Desportiva, é estrear-me na equipa A. O Sp. Braga está a dar oportunidades na equipa A e eu sei o que posso vir a ser e o que posso dar ao clube. Se as oportunidades chegarem serão bem-vindas e eu vou agarrá-las com tudo. Estrear-me na equipa A e subir de divisão com a equipa B seria espectacular", afirmou o avançado à comunicação dos guerreiros do Minho. A concretização imediata do sonho da estreia na equipa principal fica, agora, nas mãos de Carlos Carvalhal.Na equipa B, esta época, leva sete golos e duas assistências em 16 participações, o que fazem de Álvaro Djaló o melhor marcador da formação orientada por Artur Jorge. E ainda tem hipótese de superar o registo da temporada passada, a de estreia na formação secundária dos minhotos, altura em que marcou oito golos em 28 aparições. Antes disso, também representou os sub-23 e os sub-19 do Sp. Braga."Tenho muito que agradecer aos treinadores. Eles estão sempre a puxar por mim e fizeram-me ver o que é a realidade do futebol. As coisas boas que faço também fazia antes, mas a diferença é que não fazia com a regularidade de agora. Este ano estou muito melhor nesse sentido, mais focado no que tenho que fazer e neste momento só quero desfrutar de jogar futebol e subir de divisão", vincou Álvaro Djaló, para prosseguir depois sobre o seu atual treinador."O mister Artur Jorge tem muita influência no meu jogo. Gosto de fintar, de ir para cima do adversário e no início ele não achava muita piada. Quer dizer, ele acha piada, mas não posso é fintar em qualquer espaço do campo. Só que eu sou teimoso [risos]... Mas com o decorrer da época fui entendendo melhor isso e as coisas foram surgindo naturalmente. Estou muito feliz por ser treinado por ele e por me ter dado o clique. É graças a ele, a todo o staff e também a mim que hoje posso renovar pelo Sp. Braga", afirmou.O novo vínculo, assinado na presença do presidente António Salvador, é mais um tónico para o que pretende alcançar esta temporada, tal o estado de alegria em que ficou e que o próprio traduziu em palavras."Estou muito feliz por renovar o meu vínculo com o clube. Estou a fazer um bom trabalho, mas isso deve-se muito à equipa. Estamos a fazer um bom campeonato e isso ajuda muito. Obviamente, o mais importante é o coletivo e só depois o individual e o coletivo ajudou-me muito a destacar-me. Graças a isso estou a ser recompensado", considerou Álvaro Djaló.E, para quem não o conhece tão bem, ainda apresentou o cartão de visitas: "Não sei bem explicar os meus pontos fortes porque o que faço sai naturalmente. Mas considero-me um jogador bastante rápido, sem medo e gosto de ir para cima dos adversários. Aliás, isso até me dá gozo. E uma vez que jogo no último terço tento ver se um colega meu está livre ou então se puder ser eu finalizar ainda melhor."Neste bom momento de alegria, foi também hora de Álvaro Djaló recordar a chegada ao Sp. Braga. "Quando vim para Portugal, em 2017, fiz umas captações, acolheram-me bem e disseram-me: ‘Queremos contar contigo’. Liguei logo para a minha mãe, ela ficou feliz e desde esse dia, quando vim à Pedreira e fiquei deslumbrado com o estádio, pensei que tinha de agarrar a oportunidade. Agradeço ao Sp. Braga tudo o que fez por mim até agora e com esta renovação vou continuar a dar o meu melhor para poder recompensar o clube", concluiu.