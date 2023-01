Sp. Braga-Benfica foi o jogo com mais tempo útil da ronda 14 da Liga Bwin

O Sp. Braga-Benfica, que terminou com um triunfo bracarense por 3-0, foi o encontro com mais tempo útil de jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin, registando um total de 63.57% do tempo total da partida, ou seja, 62:19 minutos de jogo.

Este foi o 6.º duelo da Liga Bwin com a mais elevada percentagem de tempo útil de jogo, com o embate entre Benfica e Gil Vicente, a contar para a ronda 13, a manter-se no topo por pelo menos mais uma jornada. Nessa partida, disputada no Estádio da Luz, as duas equipas jogaram 65 minutos de tempo útil de jogo.

O Benfica-Rio Ave (63:12 minutos, 2.ª jornada) e o Sporting-Rio Ave (64:37 minutos, 9.ª jornada) fecham o top-3 dos jogos com mais tempo útil disputado da Liga Bwin.