Sp. Braga e Benfica multados em mais de 11 mil euros por incidentes no jogo na Pedreira

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta esta terça-feira da multa de cerca de 7 mil euros aplicada ao Sporting de Braga devido aos comportamentos dos adeptos, do speaker do estádio Municipal de Braga e ainda de um dos apanha-bolas presentes no encontro.

De acordo com o que consta no relatório do Delegado da Liga para o jogo, os adeptos do Sp. Braga lançaram tochas, flashlights e petardos no decorrer do encontro, comportamento que custará ao clube minhoto uma multa de 4.335 euros. A esta multa, acrescentam-se ainda os valores de 2.168 euros, por o speaker ter utilizado o sistema de som do estádio para entoar o cântico "Vamos Guerreiros. Braga! Braga!", e de 434 euros, devido ao facto de um dos apanha-bolas colocados junto ao terreno de jogo ter retardados, entre os minutos 44 e 45 da segunda parte, a entrega da bola a um jogador do Benfica.





No total, os minhotos foram multados em 6.937 euros.Já o Benfica recebeu uma multa de 4.460 euros por "comportamento incorreto dos adeptos", que de acordo com o relatório do Delegado da Liga para o jogo terão deflagrado artefactos pirotécnicos como tochas, flashlights e petardos no decorrer da partida.