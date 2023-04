Sp. Braga e V. Guimarães punidos com um jogo de interdição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o V. Guimarães e o Sp. Braga com um jogo de interdição cada, na sequência do uso de pirotecnia por parte de adeptos dos dois clubes, irregularidade na qual ambos são reincidentes, além do arremesso de objetos na zona da bancada norte, no encontro disputado a 27 de fevereiro, no Estádio D. Afonso Henriques, relativo à 22.ª jornada do campeonato.Para além disso, os arsenalistas foram também punidos com uma multa de 10.840 euros, enquanto os vitorianos terão de desembolsar 8.920 euros.Recorde-se que o dérbi minhoto, que acabou com vitória do V. Guimarães (2-1), ficou ainda marcado por incidentes envolvendo elementos das duas equipas no túnel de acesso aos balneários, no final do jogo, o que obrigou, inclusive, à intervenção de agentes da PSP, de forma a acalmar os ânimos.Entretanto,sabe que o V. Guimarães vai recorrer deste castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto.