Sp. Braga-FC Porto joga-se a 25 de abril

Os jogos Sp. Braga-FC Porto e Boavista-Sporting, da 31.ª jornada da Liga Bwin, vão disputar-se em 25 abril, uma segunda-feira, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Os arsenalistas recebem os dragões, atuais líderes do campeonato, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 18:00, enquanto o campeão nacional Sporting mede forças com os axadrezados, no relvado do Estádio do Bessa, no Porto, pelas 20:30.

No sábado, o Benfica recebe no Estádio da Luz, em Lisboa, o Famalicão, num encontro marcado para as 18:00.

A Liga Bwin é liderada pelo FC Porto, com 79 pontos, mais seis do que o Sporting, segundo colocado, seguido do Benfica (terceiro), com 64.

Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 22 abr

Vizela-Arouca, 20:15

- Sábado, 23 abr

Portimonense-Moreirense, 15:30

Benfica-Famalicão, 18:00

Santa Clara-Marítimo, 18:00

Gil Vicente-P. Ferreira, 20:30

- Domingo, 24 abr

Estoril-Belenenses SAD, 18:00

Tondela-V. Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 25 abr

Sp. Braga-FC Porto, 18:00

Boavista-Sporting, 20:30