Sp. Braga, Gil Vicente e V. Guimarães 'sorriem' com vitória do FC Porto na Taça de Portugal

A conquista da Taça de Portugal por parte do FC Porto diante do Tondela não deixou apenas os adeptos portistas contentes. Quem também pode festejar com o título dos dragões é Sp. Braga, Gil Vicente e Vitória de Guimarães.

Os bracarenses, que até ao final do jogo estavam na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, passam diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, ocupando a vaga que estaria destinada ao vencedor da Taça de Portugal. Uma vez que o FC Porto foi campeão nacional e estará na fase de grupos da Liga dos Campeões, a vaga passa automaticamente para o 4.º classificado da Liga Bwin 2021/22, neste caso, os bracarenses.

Em detrimento da qualificação do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga Europa, também Gil Vicente e Vitória de Guimarães podem 'sorrir' com a conquista do FC Porto, com os gilistas a subirem um 'degrau' na Conference League (passam da 3.ª pré-eliminatória para a 2.ª pré-eliminatória) e o Vitória de Guimarães ocupa a última vaga portuguesa nas competições europeias.