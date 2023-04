O Casa Pia-Sporting, relativo à 27ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Fábio Veríssimo, que terminou com a vitória dos leões por 4-3, foi o encontro com mais tempo útil. No total, foram 'aproveitados' 60,13%, ou seja, 60:16 minutos de tempo jogo a que os espectadores assistiram.Com mais este jogo, o Sporting consolida a liderança neste parâmetro com uma média de 59,44%, à frente do Benfica (58,74%) e do Casa Pia (57,83%).