Sporting-Casa Pia registou o maior tempo útil de jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin

O Sporting-Casa Pia foi o encontro da 10.ª jornada da Liga Bwin que registou mais tempo útil jogado, com 63,46%, o equivalente a 60:30 minutos do total da partida.O duelo terminou com vitória dos leões (3-1) no Estádio José Alvalade.Refira-se também que Sporting e Casa Pia são as equipas da Liga Bwin que mais tempo útil registam nos respetivos jogos: os leões lideram a tabela, com uma média de 59 minutos. Os gansos aparecem logo a seguir, com 58:24.