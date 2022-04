Sporting e Benfica atentos a Anha Candé

Há um novo talento a despontar no Real Sport Clube, de Queluz/Massamá: tem 14 anos (faz 15 em agosto), usa a alcunha de ‘Lukaku da Linha de Sintra’ e está a despertar o interesse de Sporting e Benfica.De nacionalidade portuguesa, com ascendência guineense, Anha Candé destaca-se pela estampa física (1,86 metros) e já marcou nada menos do que 55 golos na época em curso, em diferentes escalões: 28 nos sub-15 (foi o melhor marcador da sua série, à frente dos jogadores de Sporting e Benfica), 6 nos sub-16 e 8 nos sub-17, aos quais somou 13 na recente Ibercup, torneio internacional de futebol infantil, realizado em Cascais (e no qual também recebeu o prémio de melhor marcador).Na agenda dos rivais de Lisboa, Candé é pretendido ainda pelo Hamburgo, da Alemanha, onde o pai trabalha. A preferência dos representantes do jovem jogador é por continuar em Portugal. Uma decisão é esperada durante a próxima semana.