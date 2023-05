Sporting e Benfica multados: rivais vão ter de pagar mais de 23 mil euros

Sporting e Benfica vão ter de pagar, no total, 23.455 euros em multas por incidentes ocorridos no dérbi do último domingo, em Alvalade, e que terminou com empate (2-2). De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, a SAD leonina terá de desembolsar 12.365. Por sua vez, as águias foram multadas em 11.090.Exibição de tarjas com as expressões "21 anos", "Atrás de ti" e "Directivos", com medidas superiores ao permitido - 1.275 euros.Utilização de 7 petardos, 29 tochas e 18 flash light por parte de adeptos do Sporting, mas também pelos apoiantes das águias (15 petardos, 22 tochas e 2 potes de fumo) - 9.560 euros.Comportamento incorreto do público, que entoou cânticos considerados ofensivos ("quem não salta é lampião", "filhos da p..." e "Benfica é m..." - 1.530 euros.Comportamento incorreto do público, que gritou "filho da p..." - 1.530 euros.Utilização de 15 petardos, 22 tochas e 2 potes de fumo - 9.560 euros.O Conselho de Disciplina multou, ainda, André Araújo, elemento do staff do Benfica, em 230 euros, por ter acedido indevidamente à zona técnica, em frente ao banco dos encarnados, para fotografar o interior do relvado, depois de ter sido advertido pelo diretor de campo e pelo delegado da Liga de que não o poderia fazer.De resto, como se lê no mapa de castigos, o órgão federativo aguarda esclarecimentos relativamente a situações que ocorreram em Alvalade. Confirmados foram o jogo de suspensão aplicados aos centrais Diomande e António Silva.