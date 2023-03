Sporting e FC Porto conhecem árbitros para a 23.ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as nomeações dos árbitros para os jogos da 23.ª jornada da Liga Bwin. No Portimonense-Sporting vai estar Gustavo Correia e no Chaves-FC Porto estará Manuel Oliveira. O árbitro do encontro do Benfica com o Famalicão (Artur Soares Dias) já tinha sido revelado ontem.Árbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Vasco SantosAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Sérgio Jesus4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Fábio MeloAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Rui OliveiraAVAR: André DiasÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Ribeiro e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo CoimbraÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Pedro FerreiraVAR: Hugo MiguelAVAR: José LuziaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Fábio MeloAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Hugo MiguelAVAR: João Bento