Sporting e FC Porto multados por comportamento incorreto dos adeptos na última jornada

Sporting e FC Porto foram multados por comportamento incorreto dos adeptos nos últimos jogos das duas equipas para o campeonato, contra Boavista e Sporting de Braga, respetivamente.

De acordo com os processos sumários divulgados esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é possível observar que os leões foram multados em 3190 euros pelo lançamento de um petardo ao minuto 26 da primeira parte do encontro com os axadrezados.

A este valor, soma-se ainda a quantia de 500 euros, desta feita por cânticos ofensivos a Petit, treinador do Belenenses SAD, no mesmo minuto e ainda por palavras insultuosas dos adeptos leoninos para com Samuel, guarda-redes do Belenenses SAD, quando estavam decorridos seis minutos do segundo tempo (51').

Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, foi igualmente multado. Em causa, a não utilização de máscara "na zona técnica, nomeadamente túnel, zona de acesso ao terreno de jogo e zona de acesso aos balneários do Sporting no final da 1.ª parte e no final da 2.ª parte".

Já o FC Porto foi multado em 1632 euros pelo CD da FPF por atraso no reinício do jogo na segunda parte, que teve um atraso de três minutos. Quanto ao comportamento incorreto dos adeptos, a sanção aplicada aos dragões é menor do que a do Sporting uma vez que a multa fixa-se nos 510 euros, por cânticos ofensivos do público portista direcionados ao Sp. Braga ao minuto 45'+2 da primeira parte.