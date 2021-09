Sporting-FC Porto já mexe: siga tudo o que se passa antes do clássico

há 59 min 12:53

Polémica com venda dos bilhetes



Filipe Farinha

Os adeptos do FC Porto queixaram-ser pelo facto de terem recorrer à Blueticket, plataforma na qual o Sporting alocou o processo de venda de bilhetes para o sector visitante, exclusivo para detentores do cartão do adepto, tendo de pagar uma comissão de 6% que acresce 2,29 euros aos 31 euros do preço do ingresso. Os Super Dragões chegaram a emitir um comunicado sobre o assunto.