Sporting-FC Porto: presidentes autorizados na zona técnica

As relações institucionais entre os presidentes de Sporting e FC Porto são tensas e, nos jogos entre dos dois clubes, tem sido habitual observar Frederico Varandas e Jorge Nuno Pinto da Costa distantes nas tribunas. De acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, caso não estejam castigados, os dois dirigentes têm autorização para marcar presença na zona técnica e ir aos balneários.

Esta zona também será alvo de atenção por parte das autoridades após o que sucedeu no Estádio do Dragão, onde Frederico Varandas apresentou uma queixa de furto do telemóvel e da carteira com os respetivos documentos de identificação.

Resta assinalar que as forças de segurança estão à espera de 47 mil espectadores e, por esse motivos, apelam aos adeptos para que cheguem cedo ao estádio.



GOA debaixo de olho



A Polícia de Segurança Pública (PSP), em nota enviada às redações, classifica o clássico como um jogo de "risco elevado. As forças de segurança informam que vão iniciar a operação amanhã logo pela manhã com fiscalizações de trânsito, e que haverá um cuidado especial com os Grupos Organizados de Adeptos (GOA), vulgo claques, "dada a rivalidade" existente entre os dois clubes.



Esta será mesmo a principal preocupação e levará a cortes momentâneos da circulação nas ruas adjacentes ao topo norte do estádio. O FC Porto recebeu 2.500 bilhetes – que já foram vendidos – e, para facilitar a operação de entrada no recinto desportivo, a PSP pede a estes adeptos que se concentrem junto à Associação de Deficientes das Forças Armadas, de onde serão escoltados.