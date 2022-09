Sporting-Rio Ave foi o jogo com mais tempo útil no mês de agosto

O encontro entre Sporting e Rio Ave, da 2.ª jornada da Liga Bwin, que os leões venceram por 3-0, foi o jogo com mais tempo útil de todos os que foram disputados no mês de agosto no primeiro escalão do futebol nacional. De acordo com as contas da Liga Portugal, o duelo entre leões e vilacondenses teve um total de 67,93% de tempo útil, superando largamente os restantes encontros do mês.Já na Liga SABSEG o encontro com mais tempo útil foi o Benfica B-Ac. Viseu, com uma percentagem bastante similar, de 66,97%. Esse encontro, refira-se, acabou com um empate a um golo e dizia respeito à ronda inaugural do segundo escalão do futebol nacional.Este é a primeira vez em que se destacam os protagonistas do jogo com mais tempo útil, a nível mensal, num objetivo que surge com a nova assinatura da Liga Portugal #NãoPara, que engloba vários fatores, entre os quais a promoção e a sensibilização para a importância do tempo útil de jogo para um melhor espetáculo de futebol.